Игрок, которого не хватило Шевченко в матче с Англией, о своей травме: колено "ушло" назад

Центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов вышел в стартовом составе на матч 1/4 финала Евро-2020 против Англии, но был вынужден покинуть поле еще в первом тайме. Футболист почувствовал дискомфорт в колене.

Об этом игрок "Шахтера" рассказал в комментарии "Фокусу". Он остался в Риме и не полетел с другими футболистами в Киев из-за того, что ему, возможно, понадобится операция.

"В момент травмы возникло неприятное ощущение, что колено "ушло" назад. А затем я ощутил какую-то нестабильность в суставе. Никакой сильной боли не было, но было ощущение резкого дискомфорта, колено сразу опухло", – сказал Кривцов.

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"Вчера мне сделали МРТ, мы сразу после игры поехали в клинику. Вроде бы связки целые, но вопрос, почему колено отекшее. Завтра в Риме будем встречаться с профессором одной из клиник, и исходя из этого осмотра, будем определяться, что делать дальше", – рассказал он.

Касательно матча с англичанами, то Кривцов добавил, что украинская сборная "просто слабее на данный момент". В целом, считает он, "желто-синие" показали себя на турнире хорошо.

Сборная Украины в Риме пропустила четыре гола от англичан в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Забить хотя бы "гол престижа" подопечные Андрея Шевченко не смогли. При этом 3 мяча англичане забили головой, из-за чего коуч указал на индивидуальные ошибки игроков.

Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на поражение национальной команды. Гарант выразил уверенность, что главные победы "желто-синих" еще впереди, а за счет на табло в матче с англичанами "больно, но не стыдно".