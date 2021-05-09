Играющий в России Ракицкий поздравил с 9 мая, поблагодарив за мир

Украинский защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий поздравил своих поклонников в Instagram с 9 мая.

Футболист отметил, что с каждым годом становится меньше тех, кто должен слышать словам благодарности (орфография оригинала сохранена).

"В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину! Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!" – написал Ярослав.

Большинство комментариев под постом было оставлено россиянами. Юзеры восхищаются словами украинца и благодарят его за поздравления:

"Великим праздником всех братьев С днём Великой победы ,Ярослав!от болельщика Спартака"

Однако украиноязычная часть любителей футбола отметила цинизм в словах Ракицкого:

"Что такое мораль для тебя? Ты просишь мира нам, в то время когда Россия убивает, а ты играешь там в футбол, также, как придворный шут. За миллионы забудешь все: и Родину и честь"

Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий может покинуть российскую команду будущим летом. Одним из кандидатов на замену украинского игрока является 24-летний бразилец Маркао из "Галатасарая", чей контракт с турецким клубом истекает летом 2022 года. Стороны уже вступили в диалог и провели первые консультации.