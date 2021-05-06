Ракицкий может покинуть "Зенит". Украинцу нашли замену – СМИ

31-летний украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий может покинуть команду будущим летом, сообщает Eurostavka со ссылкой на свои источники.

Одним из кандидатов на замену Ракицкому является 24-летний бразилец Маркао из "Галатасарая", чей контракт с турецким клубом истекает летом 2022 года. Стороны уже вступили в диалог и провели первые консультации.

Сумма трансфера может составить €15 миллионов. Также за Маркао наблюдает московский "Локомотив", но в столичном клубе нет ясности относительно трансферного бюджета. Трансфер Маркао в "Зенит" будет напрямую зависеть от судьбы Ракицкого в команде Сергея Семака.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий перешел в "Зенит" в январе 2019-го, подписав 3,5-летний контракт. За это время успел сыграть в 63 поединках, отметившись 4 забитыми мячами.

После того, как Ярослав перешел в команду "Газпрома", Андрей Шевченко исключил фамилию футболиста из состава сборной Украины.