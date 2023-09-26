Драма дня. В Кубке Украины футболист забил в свои ворота на последней секунде и вывел команду соперника в четвертьфинал

Футбольный клуб "Александрия" из одноименного города Кировоградской области драматично вышла в четвертьфинал Кубка Украины. В поединке 1/8 финала подопечные Руслана Ротаня на стадионе имени обыграли львовский "Рух".

Развязка матча наступила на последних секундах. При счете 0:0 "Александрия" получила право на штрафной удар.

Владислав Калитвинцев сделал подачу в штрафную "Руха" где неудачно сыграл Марко Сапуга. Хавбек хозяев срезал мяч в свои ворота.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в своем крайнем туре УПЛ "Рух" сенсационно сыграл вничью с донецким "Шахтером". Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:1. Свой гол львовяне забили на 88-й минуте. Фантастический удар удался Богдану Слюбику.

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