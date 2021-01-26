Игорь Суркис: у Ахметова есть одно сумасшедшее качество

Президент "Динамо" Игорь Суркис с уважением высказался о владельце "Шахтера" Ринате Ахметова, отметив, что тот всегда выполняет свои договоренности.

В интервью Дмитрию Гордону, Игорь Михайлович поделился своим ощущением от футбольной борьбы с Ринатом Леонидовичем.

"У него есть одно сумасшедшее качество. Он кристально порядочный человек в своих договоренностях. Все остальное – это спорт, это борьба. В своих договоренностях он готов мне выцарапать глаза, когда что-то несправедливо, и тоже самое у меня с "Динамо". Но при этом мы остаемся нормальными людьми, понимая, что не мы играем, а наши футболисты", – рассказал Суркис в эфире Youtube-канала "В гостях у Гордона".

Президент "бело-синих" отметил, что в первую очередь и он, и Ахметов, имеют претензии к игрокам, тренерам, судьям и тем, кто возглавляет этот процесс.

На уточняющий вопрос Гордона, пошел бы Суркис с Ахметовым в разведку, Игорь Михайлович без колебаний ответил, что "Да".

"Я твердо в нем уверен. На 100%", – сказал владелец "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Суркис заявил, что бывший наставник столичного клуба Йожеф Сабо является для него предателем.