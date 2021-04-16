Игорь Суркис сказал, какой будет игра "Шахтер" – "Динамо" в УПЛ

Президент "Динамо" Игорь Суркис считает, что матч его клуба против "Шахтера" в 22-м туре украинской Премьер-лиги не будет отличаться от других дерби между командами.

В эфире программы "Футбол News" он объяснил, что встреча киевлян и "горняков" будет принципиальной во все времена и вне зависимости от каких-либо обстоятельств.

"Будет обыкновенная игра между "Динамо" и "Шахтером". На этот матч настраивать не надо. Во все времена, кто бы не тренировал команды, это принципиальнейший матч между двумя сильнейшими украинскими клубами. Поэтому он будет принципиальным как для Шахтера, так и для нас", – цитирует слова Суркиса-младшего сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

Напомним, что за пять туров до окончания УПЛ "Динамо" опережает "Шахтер" на семь очков, поэтому победа киевлян в дерби может снять практически все вопросы о чемпионстве. В первом круге "горняки" разгромили подопечных Мирчи Луческу со счетом 3:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч между командами состоится в субботу, 17 апреля, в 19:30 по киевскому времени. Спортивные аналитики назвали фаворита этого поединка.