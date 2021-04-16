Ігор Суркіс сказав, якою буде гра "Шахтар" – "Динамо" в УПЛ

Михайло Морозов Футбол 11:55, 16.04.2021

Президент "Динамо" Ігор Суркіс вважає, що матч його клубу проти "Шахтаря" в 22-му турі української Прем'єр-ліги не відрізнятиметься від інших дербі між командами.

В ефірі програми "Футбол News" він пояснив, що зустріч киян і "гірників" буде принциповою в усі часи і незалежно від будь-яких обставин.

"Буде звичайна гра між "Динамо" та "Шахтарем". На цей матч налаштовувати не треба. У всі часи, хто б не тренував команди, це принциповий матч між двома найсильнішими українськими клубами. Тому він буде принциповим як для Шахтаря, так і для нас", – цитує слова Суркіса-молодшого сайт телеканалів "Футбол 1/2/3".

Нагадаємо, що за п'ять турів до закінчення УПЛ "Динамо" випереджає "Шахтар" на сім очок, тому перемога киян у дербі може зняти практично всі питання про чемпіонство. У першому колі "гірники" розгромили підопічних Мірчі Луческу з рахунком 3:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між командами відбудеться в суботу, 17 квітня, о 19:30 за київським часом. Спортивні аналітики назвали фаворита цього поєдинку.

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