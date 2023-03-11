В России от зависти попытались унизить Зинченко, но ''СВО секта'' получила неожиданную ответку

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко был признан лучшим футболистом февраля в лондонской команде второй раз подряд. Это вызвало бурную реакцию у российских болельщиков, которые не могут простить Александру, выступавшему в "Уфе", его патриотическую позицию.

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В комментариях юзеры попытались унизить игрока сборной Украины, рассказывая о его невзрачной игре в Лиге Европы против "Спортинга" (2:2). Александр Зинченко провел на поле 63 минуты, заработал желтую карточку и получил шестую оценку в команде - 7.0.

"Дно днищенское. Чуть гола не лишились из-за его обнимашек, передерживал мяч, терял. Тренер поменял вовремя. Вообще не о чем", "Не смотрю АПЛ, нет доступа, но в матче со Спортингом был одним из худших на поле, часто ошибался, падал, жаловался, оказался в потасовке! Вообще не понимаю, за что его взяли", - пишут завистливые россияне.

Однако такая волна критики получила обратный эффект. Вместо поддержки, российские тролли получили волну хейта от своих соотечественников.

"Сколько завистливых комментариев от СВО секты. Терпите, ребята, в ближайшие десятилетия и у вас появится футболист такого же уровня. Может быть", - отвечают в сети пользователи.

Также россияне отвечают критикам, что матч со "Спортингом" игрался не в том месяце, за который Зинченко получил награду.

Многие просто восхищаются Александром, который стал настоящим лидером в английском клубе.

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