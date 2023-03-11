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В России от зависти попытались унизить Зинченко, но "СВО секта" получила неожиданную ответку

Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
1,4 т.
В России от зависти попытались унизить Зинченко, но 'СВО секта' получила неожиданную ответку

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко был признан лучшим футболистом февраля в лондонской команде второй раз подряд. Это вызвало бурную реакцию у российских болельщиков, которые не могут простить Александру, выступавшему в "Уфе", его патриотическую позицию.

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В комментариях юзеры попытались унизить игрока сборной Украины, рассказывая о его невзрачной игре в Лиге Европы против "Спортинга" (2:2). Александр Зинченко провел на поле 63 минуты, заработал желтую карточку и получил шестую оценку в команде - 7.0.

"Дно днищенское. Чуть гола не лишились из-за его обнимашек, передерживал мяч, терял. Тренер поменял вовремя. Вообще не о чем", "Не смотрю АПЛ, нет доступа, но в матче со Спортингом был одним из худших на поле, часто ошибался, падал, жаловался, оказался в потасовке! Вообще не понимаю, за что его взяли", - пишут завистливые россияне.

В России от зависти попытались унизить Зинченко, но ''СВО секта'' получила неожиданную ответку
В России от зависти попытались унизить Зинченко, но ''СВО секта'' получила неожиданную ответку

Однако такая волна критики получила обратный эффект. Вместо поддержки, российские тролли получили волну хейта от своих соотечественников.

"Сколько завистливых комментариев от СВО секты. Терпите, ребята, в ближайшие десятилетия и у вас появится футболист такого же уровня. Может быть", - отвечают в сети пользователи.

В России от зависти попытались унизить Зинченко, но ''СВО секта'' получила неожиданную ответку
В России от зависти попытались унизить Зинченко, но ''СВО секта'' получила неожиданную ответку

Также россияне отвечают критикам, что матч со "Спортингом" игрался не в том месяце, за который Зинченко получил награду.

В России от зависти попытались унизить Зинченко, но ''СВО секта'' получила неожиданную ответку

Многие просто восхищаются Александром, который стал настоящим лидером в английском клубе.

В России от зависти попытались унизить Зинченко, но ''СВО секта'' получила неожиданную ответку
В России от зависти попытались унизить Зинченко, но ''СВО секта'' получила неожиданную ответку
В России от зависти попытались унизить Зинченко, но ''СВО секта'' получила неожиданную ответку
В России от зависти попытались унизить Зинченко, но ''СВО секта'' получила неожиданную ответку
В России от зависти попытались унизить Зинченко, но ''СВО секта'' получила неожиданную ответку
В России от зависти попытались унизить Зинченко, но ''СВО секта'' получила неожиданную ответку
В России от зависти попытались унизить Зинченко, но ''СВО секта'' получила неожиданную ответку

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