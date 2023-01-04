''Хватит чужеземцев'': в Госдуме резко ответили ФИФА из-за Пеле

Депутат так называемой Государственной думы Роман Терюшков выступил против того, что присвоить имя Короля футбола Пеле одному из стадионов в России. Скандальный политик таким образом отреагировал на инициативу президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

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Об этом Терюшков заявил в интервью порталу Sporrt24. Он призвал россиян "не забывать своих великих спортсменов", а также назвал легендарного бразильского нападающего чужеземцем, который ничего не сделал для страны-агрессора.

"Плохо отношусь к идее назвать стадионы в честь Пеле. С Россией Пеле никак не связан. У нас есть свои герои. Пеле мы будем помнить, но гораздо важнее – не забывать своих великих спортсменов. Идея увековечивать человека, не имеющего к нашей стране никакого отношения, повсюду зародилась в середине прошлого века и вызывала недоумения у наших сограждан. У нас уже есть достаточно улиц в различных городах, носящих имена, например, Патриса Лумумбы, Сакко и Ванцетти, Розы Люксембург и многих других. Сейчас хватит чужеземцев, ничего для России не сделавших", – сказал Терюшков.

Напомним, Король футбола Пеле умер 29 декабря на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. После смерти легенды спорта родные опубликовали его прощальное письмо.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января Пеле был похоронен на необычном кладбище в родном Сантосе. Ранее в сети вспомнили, как Король футбола сыграл с Диего Марадоной в прямом эфире.

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