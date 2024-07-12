'Хотел бы продолжить': вратарь сборной Украины ответил на ультиматум 'Реала'

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин признался, что пока не знает, где продолжит карьеру в новом сезоне. Наш соотечественник, комментируя предложение мадридского "Реала" о продлении контракта, отметил, что сейчас ситуация с его будущим полностью зависит от клуба, который ранее выдвинул нашему соотечественнику ультиматум.

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Об этом Лунин завил в интервью изданию Marca. По словам 25-летнего голкипера, он был хотел остаться в "Реале" и именно поэтому уже 15 июля начнет тренироваться с командой, однако многое зависит от роли, которую украинцу определит итальянский наставник "королевского клуба" Карло Анчелотти.

"Карьера в "Реале"? Посмотрим. Осталось немного ждать, чтобы узнать. Очевидно, что я хотел бы продолжить играть здесь. Но единственное, что я могу сказать это то, что время в Мадриде прошло замечательно. Все теперь в руках клуба. Вот, что я могу сказать о своем будущем. Я не знаю, что будет. Если бы я не хотел оставаться, то не завершал бы отпуск досрочно, а использовал бы все выходные после Евро-2024", – сказал Лунин.

Напомним, всего Лунин в минувшем клубном сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча, а 12 встреч сыграл на ноль. Особо запоминающимися были поединки Лиги чемпионов против "Лейпцига" и "Манчестер Сити", когда он выиграл серию пенальти в четвертьфинале.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин объяснил свои фатальные ошибки в матче со сборной Румынии на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

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