Хирург рассказал, почему Виалли не смог победить рак и как воспринял смертельный приговор

Алессандро Зерби, заведующий отделением хирургии в миланской клинике, рассказал о болезни и мужестве Джанлуки Виалли. Бывший нападающий "Сампдории" и "Челси" накануне скончался в возрасте 58 лет после долгой борьбы с раком поджелудочной железы.

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Болезнь вынудила его отказаться от своих обязанностей в сборной Италии еще в декабре, и его уход еще долго будет ощущаться в мире итальянского футбола.

Виалли получил страшный диагноз в ноябре 2018 года, и ему удалось сдержать болезнь, помогая Италии выиграть Евро-2020. Он был близким другом тренера Роберто Манчини, с которым он выиграл скудетто в "Сампдории" во время своей игровой карьеры.

В беседе с La Gazzetta dello Sport Зерби рассказал о борьбе Виалли с раком поджелудочной железы и о мужестве, которое он проявлял. Хирург впервые прооперировал бывшего нападающего в 2017 году после того, как ему поставили диагноз.

"Он воспринял эту новость с большим мужеством и сосредоточенностью. Он также рассказал об этом испытании в книге, которую прислал мне. Операция прошла технически хорошо, настолько, что Виалли вернулся домой через несколько дней, отчасти благодаря своему тренированному телосложению. Послеоперационный уход проводился в Лондоне, где он жил. К сожалению, это было особенно агрессивное новообразование, и, как и все виды рака, оно могло дать рецидив", – рассказал Зерби.

Врач признался, что только 8% больных живут более пяти лет после постановки такого диагноза.

"Опухоль биологически более агрессивна, чем другие, плюс ее анатомическое расположение глубоко в брюшной полости и тот факт, что у нее отсутствует капсула, означает, что раковые клетки поджелудочной железы могут рано распространяться по всему телу. Добавьте к этому сложность диагностики, которая чаще всего бывает поздней при отсутствии ранних симптомов. Научные исследования продвигаются вперед для улучшения прогноза и диагностики заболеваний, и в последние годы мы наблюдаем ощутимый прогресс", – подытожил итальянский доктор.

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