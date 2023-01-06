Умер легендарный футболист сборной Италии, на счету которого уникальное достижение в истории

Легендарный итальянский футболист Джанлука Виалли умер на 59-м году жизни в пятницу, 6 января. Экс-нападающий "Сампдории", "Ювентуса", "Челси" и "скуадры адзурры" скончался после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.

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Об этом пишет издание Corriere Dello Sport. Виалли пять лет пытался победить болезнь, однако накануне Рождества ему стало хуже. Он был госпитализирован в одну из больниц Лондона, где и умер в окружении родных и близких.

Виалли прославился как настоящий бомбардир. Он забил за карьеру 275 мячей, в том числе 16 в составе сборной Италии. Вместе с главной командой страны он принял участие в двух чемпионатах мира (1986 и 1990) и двух чемпионатах Европы (1988 и 1992).

Итальянский нападающий входит в число девяти футболистов, которым удалось выиграть все три главных европейских клубных трофея – Лигу чемпионов, Кубок обладателей кубков и Кубок УЕФА. При этом Виалли единственный, кто сделал это с тремя разными командами, а также завоевал и "золото", и "серебро" всех этих турниров.

В последнее время Виалли работал ассистентом главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.

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