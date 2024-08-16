Хет-трик за 3 минуты, игры без перерыва, феерия бомбардира: какие рекорды АПЛ никогда не смогут превзойти

Станьте лучшим бомбардиром за несколько матчей? Провести сезон без поражений? А какие вы знаете рекорды АПЛ? OBOZ.UA рассказывает о невероятных достижениях Премьер-лиги, которые, кажется, никто и никогда не сможет превзойти. Некоторые вы могли не знать.

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Хет-трик за три минуты

Садьо Мане привлек внимание к своей персоне в 2015-м: тогда всего за 2 минуты 56 секунд он трижды расписался в воротах "Астон Виллы". Еще игрок "Саутгемптона" превратил начало первого тайма домашней игры в феерию, из собственного подбора и двух ассистистов Шейна Лонга. На молодого и активного вингера уже через год обратит внимание "Ливерпуль". Этот рекорд никогда не побит: даже если все будет максимально быстро разыграно, возможна проверка на VAR искусственно затянет время. Поэтому, насладитесь этим хет-триком еще раз:

Самая длинная домашняя беспроигрышная серия

Сегодняшний "Челси" с грустью оглядывается на свое достижение 20-летней давности: тот лондонский клуб был непобедим на "Стэмфорд Бридж" 86 игр подряд! Эта фантастическая серия началась под руководством Моуриньо в марте 2004-го и продолжалась до октября 2008-го! Прервал это шествие "Ливерпуль" (что досадно - со счетом всего 1:0). Вы удивитесь, но сейчас аристократы способны создать новую серию: клуб дома не знает вкуса поражений с февраля. Крепость крепка уже 7 игр подряд, 5 последних – исключительно победы. Возможно ли увеличение цифры, если первый же соперник в АПЛ в новом розыгрыше - "Манчестер Сити"?

Самый быстрый гол лиги

Один из немногих еще превзошедших рекордов АПЛ - самый быстрый гол. Хотя сделать это будет очень сложно, почти 10 лет удерживает достижение Шейна Лонга. Произошло это во время выступлений за "Саутгемптон": тогда 27-летний нападающий только начинал свою долгую карьеру за святых и в матче против "Уотфорда" инициативно пошел в отбор и забил за 7 секунд и 69 сотых! Самое удивительное, что мячом тогда владели соперники. Превзойти время возможно, но это будет очень сложно:

Самая продолжительная игра без перерыва

Брэд Фридель – голкипер со встроенным вечным двигателем. Похоже, что он будет навсегда сохранять за собой рекорд самых длинных выступлений, 310 матчей подряд в Английской Премьер-лиге! Просто представьте себе: это более 8 сезонов, не считая игры Кубков и международных соревнований. Вратарь положил начало этой серии еще при "Блэкберне" в мае 2004-го, затем продолжил в "Астон Вилле" и развил до невероятной отметки во времена игры в "Тоттенхэме". Последний матч непрерывной игры произошел осенью 2012-го. Это самый невероятный рекорд АПЛ и даем 99,9%, что Фридель останется единственным игроком с таким статусом.

Тренер-рекордсмен

Арсен Венгер написал эпохальную историю успеха: он тренировал "Арсенал" 22 года подряд! Фергюсон был у руля "МЮ" длиннее, но именно в АПЛ лидерство держит француз. Тот не особо запомнился как игрок, но создал топовую карьеру тренера. Еще в "Монако" он получил репутацию специалиста, умеющего замечать молодых талантов. Через два года после Японии его пригласят в Лондон - и начнется невероятное шествие. За это время канониры трижды выиграют чемпионат, по 7 раз поднимут над головой Кубок и Суперкубок Англии и однажды дойдут до финала Лиги Чемпионов. Тренеру подчинится еще одна невероятная серия, о ней немного дальше.

Тренер-победитель

А вот это уж точно о Фергюсоне. Они с Венгером были извечными соперниками, как недавно Клопп и Гвардиола. Сэр Алекс за период в обновленном элитном турнире Англии смог выиграть 13 сезонов, "Юнайтед" тогда был на вершине европейского футбола. Дважды за этот период удалось выиграть трофей АПЛ три года подряд, Фергюсон оформил даже несколько дублей и Золотой требл, подарив фанатам невероятную победу 2:1 в ЛЧ над "Баварией". Ближе к нему идет Гвардиола: у Пепа уже есть 6 трофеев. Хотя не факт, что испанец продолжит тренерскую карьеру во главе горожан.

Самая длинная забивная серия одного игрока

Этот статус сохраняет икона АПЛ средины прошлого десятилетия Джейми Варди. Нападающий "Лестера" забивал одиннадцать матчей подряд - такое простое и столь сложное достижение надолго вписано золотыми буквами в историю турнира. Тот самый победный для лис сезон 15/16 форвард начал с гола "Борнмута", а завершил серию голом в ворота "МЮ". Так англичанин превзошел достижение ван Нистелроя. Ближе всего приблизился Холанд, когда весной 23-го за 5 игр забил 7 мячей, до действующего рекорда даже суперфорварду еще очень далеко. В этом сезоне Варди возвращается в элиту и может замахнуться на собственный титул.

Самый быстрый бомбардир

Но норвежец уже имеет личное достижение – собственные 50 голов. Чтобы забить столько, ему понадобилось всего 48 игр в Премьер-лиге! Эрлинг дошел до этой отметки на стиле, голом в ворота "Ливерпуля". Никто в самом высоком дивизионе Англии еще не забивал полсотни мячей так быстро (например, Энди Коулу для того же количества понадобилось 65 матчей, а Салаху 72). Невероятно и количество ударов, 88 штук. То есть в среднем на один гол Холанд потратил 1,76 удара. На третий год у "Сити" форвард немного снизил обороты, хотя продолжает переписывать другие рекорды на свой счет.

Рекорд, который можно только повторить

Ну и в заключение роскошный беспроигрышный сезон "Арсенала". 26 побед, 12 ничьих и полнейший ноль в графе "поражения" - розыгрыш 2003/04 принес им золото и звание "неуязвимых". А еще это был второй сезон, когда канониры не проиграли ни одной игры на выезде, такого не удавалось никому (МЮ смогли только один раз). Кто же знал, что потом лондонцы потратят кучу лет на попытку еще раз выиграть АПЛ. Превзойти это достижение невозможно, можно разве что сделать его красивее: меньше ничьих или выиграть вообще все матчи АПЛ. Но в сегодняшней Англии это не представляется возможным.