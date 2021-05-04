Хет-трик украинского футболиста принес его команде победу в чемпионате Казахстана. Видео

Украинский нападающий Николай Ковталюк провел фантастический матч за "Акжайык" в девятом туре Премьер-лиги Казахстана против "Жетысу" (3:2).

Наш соотечественник открыл счет на 23-й минуте поединка, а затем дважды выводил свою команду вперед, оформив хет-трик, который принес победу его клубу. Сначала украинец ударом в одно касание замкнул прострел с фланга, затем красиво перебросил голкипера, вышедшего далеко из ворот, и, наконец, точно пробил головой после борьбы в центре штрафной площади.

Это позволило "Акжайыку" подняться на восьмое место в турнирной таблице. Теперь в активе команды 12 очков после девяти матчей. Что касается "Жетысу", то клуб из Талдыкоргана занимает последнюю строчку в чемпионате.

Отметим, что для Ковталюка эти три гола стали первыми в сезоне. Наш соотечественник начинал карьеру во львовских "Карпатах", успел поиграть за киевский "Арсенал" и "Колос" из Ковалевки, а также выступал в грузинском, корейском и словацком чемпионатах, прежде чем перебраться в Казахстан.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник польского "Леха" Василий Кравец забил в свои ворота через минуту после выхода на замену и лишил свою команду победы в местном чемпионате.