Хацкевич сказал, как у "Динамо" изменились шансы пройти "Брюгге" после его увольнения

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич считает, что встреча с "Брюгге" в 2021 году будет для киевлян более успешной, чем матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в 2017 году.

Тогда "бело-синие", которых тренировал Хацкевич, по сумме двух матчей (3:4) проиграли чемпиону Бельгии и не пробились в групповой этап ЛЧ. В гостях "Динамо" уступило 0:1, а дома сыграло вничью 3:3.

"Сейчас шансы пройти "Брюгге" у "Динамо" намного больше, потому что та молодежь, которая играла прошлым летом выросла. В этом сезоне они стали физически сильнее. Стали морально сильнее. У них появилась уверенность. Мы с командой прошли два года Лиги Европы, выходили в 1/8 финала. Это опыт тоже. Он должен сыграть больше на руку киевлянам", — отметил Хацкевич в эфире YouТube-канала "СпортАрена".

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусский тренер "бело-синих" вместе с тренерским штабом был уволен на следующий день после матча с "Брюгге".

Недавно Александр Николаевич признался, что продолжает следить за успехами своего бывшего клуба и оценил работу Мирчи Луческу.

Отметим, что в январе Хацкевич призвал фанатов команды не отказываться от ее поддержки из-за прихода румынского специалиста.