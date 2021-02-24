Хацкевич сказал, что надо сделать "Динамо", чтобы стать топ-клубом

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич считает, что для выхода столичной команды на следующий уровень развития, ему необходимо серьезное финансовое вливание.

По мнение белоруса, сейчас в мировом футболе очень большая дифференциация: есть топ-клубы, а есть все остальные – рангом ниже.

"Динамо" находится сейчас на своем уровне. Чтобы стать топ-клубом, необходимо иметь абсолютно другой уровень футболистов. У "Динамо" все ок с администрацией и обслуживающим персоналом: на одного игрока приходится по 3 человека массажистов, докторов и так далее. Но не в этом заключается топовость клуба. Все должно идти через результаты. Здесь надо выбрать направление и идти. Но без финансовой поддержки, без спонсоров, без классных футболистов очень тяжело на сегодняшний день выйти на уровень топ-клубов", – отметил Хацкевич в эфире YouТube-канала "СпортАрена".

Как сообщал OBOZREVATEL, Хацкевич назвал проблему в "Динамо", которая до сих пор не решена

Недавно Александр Николаевич признался, что продолжает следить за успехами своего бывшего клуба и оценил работу Мирчи Луческу.