Хацкевич оценил работу Луческу в "Динамо" и обратился к фанатам

Александр Чеканов Футбол 21:29, 2.01.2021

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич призвал фанатов команды не отказываться от ее поддержки из-за прихода Мирчи Луческу.

Об этом сам специалист заявил в интервью SportArena. Он также отметил позитивные результаты, которые дала работа румынского тренера.

"В первую очередь пожелание болельщикам "Динамо" – поддерживать свою команду. Прощаемся с 2020-м годом, тяжелым. Но самое главное, что "Динамо" на первом месте, вернулось в Лигу чемпионов. Значит – на правильном пути. Верьте в свою команду с первой и до последней минуты. Будьте здоровы, счастливы, получайте удовольствие от футбола и болейте за "Динамо" Киев", – сказал Хацкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" предложило пять миллионов евро за израильского футболиста соперника "Шахтера" в Лиге Европы.

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