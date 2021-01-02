Хацкевич оцінив роботу Луческу в "Динамо" і звернувся до фанатів

Колишній тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич закликав фанатів команди не відмовлятися від її підтримки через прихід Мірчи Луческу.

Про це сам фахівець заявив в інтерв'ю SportArena. Він також відзначив позитивні результати, які дала робота румунського тренера.

"В першу чергу побажання вболівальникам "Динамо" – підтримувати свою команду. Прощаємося з 2020-м роком, важким. Але найголовніше, що "Динамо" на першому місці, повернулося до Ліги чемпіонів. Значить – на правильному шляху. Вірте в свою команду з першої і до останньої хвилини. Будьте здорові, щасливі, отримуйте задоволення від футболу і вболівайте за "Динамо" Київ", – сказав Хацкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" запропонувало п'ять мільйонів євро за ізраїльського футболіста суперника "Шахтаря" в Лізі Європи.