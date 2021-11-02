Хабиб и легенда 'Милана' открыли дивную футбольную школу в Эмиратах

Необычную школу футбола презентовали в Объединенных Арабских Эмиратах. Непобедимый чемпион мира в смешанных единоборствах (UFC) Хабиб Нурмагомедов и бывший нидерландский футболист Кларенс Зеедорф открыли в Дубае Seedorf Khabib Performance Club.

Новый проект будет в себе сочетать тренировки по футболу и смешанным единоборствам, о чем сообщил на своей странице в Instagram Зеедорф. Знаменитый в недалеком прошлом полузащитник "Аякса", "Реала", "Интера" и "Милана" объяснил такое объединение желанием сделать спорт лучше.

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Спонсировать школу звезд UFC и футбола будут арабские шейхи. Рассчитан проект на пять лет, после чего будут сделаны выводы о его перспективности.

Напомним, ныне 45-летний Зеедорф побеждал в Лиге чемпионов с тремя разными клубами, а со сборной Нидерландов брал "бронзу" чемпионатов Европы 2000 и 2004 годов. Дольше всего, с 2002 года по 2012-й, выступал за "Милан", где был партнером украинца Андрея Шевченко. В качестве тренера недолго работал в Китае, Испании и Камеруне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Валуев "прошелся" по Хабибу, усомнившись в его "здравом уме".

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