Гвардиола сказал: "Алекс, главное, чтобы я твоей жене нравился", – Влада Зинченко

Жена футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада призналась, что недавно наставник команды Пеп Гвардиола впервые отреагировал на ситуацию, в которой она назвала его тактику на матч Лиги чемпионов против "Лиона" "зашкваром".

В интервью на YouTube-канале "Вацко LIVE" украинская журналистка рассказала, что во время празднования 50-летнего юбилея испанца ее муж подошел поздравить тренера с днем рождения и начал над ним подшучивать. В этот момент Гвардиола посмотрел на Зинченко и прокомментировал тот инцидент.

"Фидбек от Пепа был недавно. У него был день рождения, ему исполнилось 50 лет. Саша подошел его поздравить. Ну, Зина – это Зина. Сначала пошли комплименты, наилучшие пожелания, но должна же быть ложка дегтя в банке с медом, поэтому в конце он начинает шутить: "Ну что там? Уже 50 лет, старость". Зина в своем стиле травит, а Пеп на него смотрит и говорит: "Алекс, главное, чтобы я твоей жене нравился, и все будет хорошо", – вспомнила жена нашего футболиста.

Напомним, что, рассказывая об этой ситуации, она расплакалась в прямом эфире.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влада заявила, что Зинченко ни разу в жизни не употреблял алкоголь.