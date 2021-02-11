Жена Зинченко разрыдалась во время интервью, и ей пришлось давать воду. Видео

Супруга украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Щеглова расплакалась на интервью у Виктора Вацко во время эфира на Youtube-канале "Вацко Live".

Журналистка телеканала "Футбол" не сдержала эмоций, вспоминая эпизод августа 2020 года, когда она раскритиковала тактику главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу, назвав ее "зашкваром".

Эти слова растиражировали все ведущие спортивные издания Украины и Англии, а Влада получила нервный срыв.

"Эта ситуация произошла перед нашей свадьбой. У меня было и без этого много забот и проблем. Я двое суток не спала и сильно перенервничала. Кто-то другой на этом бы похайповал – не всякая жена футболиста попадает на страницы The Sun или Manchester Evening. А мне хотелось от всего мира отвернуться, и чтобы меня никто не трогал", – призналась Влада.

Александр в тот момент очень ее поддержал, сказав что она одна из немногочисленных жен в мире, которая может это говорить, потому что она это говорит не как жена, а как журналист.

"Он меня очень поддержал. В тот момент я хотела прекратить все, что связано с Youtube и моей работой. Может Зина и ценит то, что я могу быть сама по себе, а не прятаться за его спиной. Когда надо будет, я прикрою его, ну а в этой ситуации, он меня прикрыл," – сказала девушка и разрыдалась.

Интервью пришлось ненадолго прервать, а Виктору Вацко дать своей коллеге стакан с водой, чтобы та успокоилась.

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