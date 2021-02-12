Зинченко за 24 года ни разу не употреблял алкоголь, – жена футболиста

Украинская журналистка и жена футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан (Щеглова) заявила, что ее муж никогда в жизни не употреблял алкогольные напитки.

В интервью с Виктором Вацко на YouTube-канале "Вацко LIVE" она рассказала, что уже и сама была бы не против выпить с ним по бокалу вина, но пока что Александр отказывается. Он сказал, что может сделать это после рождения ребенка или победы на крупном международном турнире.

"Я уже полтора года живу с Зинченко, но в последний раз пила коньяк, наверное, с тобой. Он вообще не употребляет алкоголь, честно говорю. Я уже сама не против какого-нибудь вина с ним выпить, но нет. Я его спрашиваю, когда это случится, так как он мне это обещал. Сначала он говорил, что выпьет после свадьбы. Я уже даже задумала PR-ход, что мы заключим сделку о рекламе с каким-то брендом. Ну, ты понимаешь, человек за 24 года ни разу не употреблял алкоголь, а тут выпьет бокал вина. Но Саша не согласился. Теперь говорит, что сделает это или после рождения ребенка, или после победы в Лиге чемпионов, на Евро", – призналась жена футболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седан высказалась о непристойных предложениях от поклонников.