Где смотреть "Манчестер Сити" – "Боруссия" М: расписание трансляций Лиги чемпионов

Во вторник, 16 марта, "Манчестер Сити" примет на домашнем стадионе "Боруссию" из Менхенгладбаха в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов после уверенной победы на выезде со счетом 2:0.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 2. В России игру покажет "Матч! Футбол 1".

Спортивные аналитики не сомневаются в успехе "МанСити" как в этой встрече, так и в выходе "горожан" в четвертьфинал Лиги чемпионов. На первое событие можно поставить за коэффициент 1,22, а на второе – за 1,004. Что касается немецкой команды, то ее выигрыш в анонсируемом матче оценивается котировкой 13,00, а проход дальше – 41,00.

Английский клуб находится в хорошей форме. Подопечные Пепа Гвардиолы с большим отрывом лидируют в чемпионате страны и только недавно прервали свою невероятную серию побед, которая длилась более 20 поединков во всех турнирах. Гости, напротив, потерпели шесть поражений подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом противостоянии 16 марта "Реал" примет на своем поле "Аталанту". Стало известно расписание трансляций.