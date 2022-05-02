'Грустный день': Де Дзерби сделал заявление о карьере в 'Шахтере'

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби, вероятнее всего, покинет украинскую команду. Итальянский специалист признался, что у него состоялся очень трогательный разговор с подопечными после заключительного матча турне "горняков" за мир в Украине.

Об этом Де Дзерби рассказал в интервью официальному сайту "Шахтера". По его словам, он готов продолжить работу в Украине, если в новом сезоне удастся организовать чемпионат страны.

"Эмоциональный день, очень грустный. Потому что, может быть, это был мой последний день в качестве тренера "Шахтера". Я общался со всеми: с игроками, руководством клуба. Если чемпионат будет, то я хотел бы остаться здесь, а если случится наоборот и чемпионата не будет, то я хотел бы начать нормальную жизнь и работать дальше. И в данный момент есть одна большая проблема – это время. Потому что чемпионаты сейчас заканчиваются и скоро начинается новый сезон. Именно время – это то, что заставляет меня больше всего беспокоиться о том, чтобы остаться", – заявил Де Дзерби.

Видео дня

Напомним, итальянец возглавил "Шахтер" летом минувшего года. Под руководством Де Дзерби "горняки" провели 30 матчей, в которых добыли 20 побед и пять ничьих. 42-летний специалист сумел вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов и добыть Суперкубок Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, клубы украинской футбольной Премьер-лиги приняли решение завершить чемпионат после 18 сыгранных туров.