Группа F на Евро-2024: кто сможет остановить Роналду и компанию

До начала Евро остается несколько дней. Известны заявки уже всех команд и завершают подготовку к турниру в Германии многочисленными спаррингами. В группе F собрались новичок соревнований, середняки и абсолютный фаворит не только среди этих четырех, но и всего чемпионата. OBOZ.UA знакомит вас со всеми участниками последнего квартета.

Грузия: дебют на Евро

Начнём с дебютанта чемпионата Европы. Вместе с сербами, Грузия именно в этом году впервые попала на Евро после сложного отбора. В группе вышли дальше Испания и Шотландия, а вот сами грузины были 4-е. Однако Лига наций подарила еще один шанс – отбор через путь плей-офф. Люксембург прошли легко (хотя карликовая сборная тоже сражалась), а вот Греция была против. Основное время по нулям, дополнительное время тоже, изнурительная серия пенальти… И там, на домашней арене в Тбилиси, произошло чудо: вратарь Мамардашвили, весь матч простоявший на отлично, остался красавцем и в серии пенальти:

Давайте внимательнее взглянем на состав Грузии, ведь нам известны только отдельные футболисты. Среди звезд - тот же Мамардашвили (играет за "Валенсию"), Кварацхелия из "Наполи", Микаутадзе из "Меца", Давитаишвили из "Бордо". Также в команде много игроков "АПОЭЛа", тбилисского "Динамо" и центрально-европейских чемпионатов. Это Кочорашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Чакветадзе, Китеишвили, Шенгелия. Главный тренер сборной – француз Вилли Саньоль, для которого грузинская команда стала первой национальной. Есть еще опыт Франции, но там была молодежь и только один год. Сейчас коуч может показать свой класс с неслучайно попавшим на первенство Европы аутсайдером чемпионата.

Безусловно, Грузия не является претендентом на победу на Евро. На это дают шанс 1:300, делая триумф просто катастрофически невозможным. С другой стороны, впервые за всю историю этого государства собрались мощные футболисты с опытом выступлений в топовых командах, поэтому, во всяком случае, за второе место они могут побороться.

Турция: третья попытка подряд

В первый раз Турция смогла пробиться на третий Евро подряд. На отборе они были чрезвычайно мощны: оказались сильнее Хорватии и Уэльса и с первого места квалифицировались на турнир. Это будет пятое участие на ЧЕ и, как мы уже отметили, третье подряд, чего никогда не было. "Звезды" надеются, что столь сильная серия поможет с мотивацией.

Есть на что ориентироваться даже в истории – 2008-й стал самым мощным годом в истории Турции. Их сборная никогда не была силой в Европе, а здесь дошла до полуфинала. Сейчас собрался очень неплохой состав: представители Бундеслиги, Серии А, Ла Лиги, а также – собственных "Бешикташа", "Фенербахче", "Галатасарая". По фамилиям вы, возможно, знаете не всех, но Чалханоглу, Йилдиз, Гюлер, Йилмаз, Байиндир, Каплан или Демираль известны широкой общественности. У турок нет выраженных лидеров, потому что к атаке привлечены буквально все (аж 12 игроков забили хотя бы по мячу).

А вот подготовка к Евро проходит слабо. Для спаррингов выбрали Италию – нули против чемпиона Европы как будто должны быть отличным результатом, однако даже резерва Сквадра Адзурры турки ни разу не забили. Те также не ответили голами – встреча в Болонье завершилась 0:0. Еще один товарняк будет сегодня вечером против Польши. Если и там произойдет ничья, то бесполезно надеяться на выход дальше.

Чехия: шанс сломать историческую традицию

Чехия имеет богатую футбольную историю, хотя существует только три десятка лет. В составе Чехословакии им покорился турнир 1976-го, а уже как самостоятельное государство чехи с первого же раза вышли в финал 2000-го года. После они постоянно играют на Евро, хотя на этот раз отбор едва подчинился - до последнего соревновались с Польшей и Молдовой, уступив лидерство Албании.

Не в пользу Чехии говорит статистика: успех к ним приходит через один раз. Групповой этап одного турнира сменяется полуфиналом следующего. Затем снова невыход – и снова плей-офф. И так по кругу. На этот раз выпал период, когда Локомотива должно застрять в квартете. Удастся ли им сломать традицию, которой уже четверть века?

Ответ на этот вопрос будет уже в первом матче, ведь по расписанию там выпали португальцы. Судьба дает шанс сразу возложить все силы против фаворита группы, а дальше распределять усилия равномерно. Способствует этому значительный опыт главных футболистов: Соучек и Цоуфал из "Вест Гема", Юрашек из "Хоффенхайма", Барак из "Фиорентины", а еще - чемпионы Германии в составе "Байера" Шик, Ковар и Гложек, чемпионы Чехии из "Спарты" Крейчи, Витик и Кухта. Хороший состав для сражения за второе место.

Португалия: продление беспроигрышной серии?

Для Португалии этот Евро станет девятым в истории. После вылета из ЧМ-22, группой отбора на ЧЕ португальцы пронеслись с фантастической серией: 10 из 10 побед, всего 2 пропущенных от Словакии и 9 сухих матчей! Команда шла настолько легко, что с пятью соперниками квалифицировалась еще в 7 туре. Такая сильная игра придала веру даже от букмекеров, поставивших их в пятерку претендентов на выигрыш.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес определился со своей заявкой еще за 3 недели до старта Евро и во время спаррингов испытывал готовый набор из 26-ти игроков. Все они не только представители топовых команд континента, но и обладатели многочисленных кубков Англии, Испании, Португалии, Франции и других стран. Летом за "избранных" смогут сыграть Перейра, Далот, Канселу, Диаш, Фернандеш, Бернарду, Роналду, Жота, Фелиш и Леау. Тренер Мартинес еще и среди самых оплачиваемых коучей на Евро - получает 4 миллиона евро (больше только с Нагельсманом и 4,8 млн евро и Саутгейт, которому выплатят 5,8 миллионов). Чем не мотивация взять золото турнира?

Роналду и компания имеют большую возможность выиграть еще один Евро и добавить в копилку второй кубок Чемпионата Европы во главе со звездным нападающим. Прогноз на выход из группы легкий – первое место и продолжение победной серии еще на 3 игры, а дальше… Дальше возможно дойти даже до полуфинала.