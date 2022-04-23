Грозит пожизненное. Экс-голкиперу 'Металлиста' объявлено подозрение в госизмене. Фотофакт

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила бывшему вратарю харьковского "Металлиста" и запорожского "Металлурга" Вадиму Кудикову о подозрении в государственной измене и коллаборационизме. До войны 35-летний Кудиков был депутатом в селе Липцы (Харьковская область) от партии "Слуга народа".

После вторжения оккупантов стал с ними сотрудничать и был назначен "главой администрации" вышеназванного села. Кудиков рассказывал российским военным, как лучше продвигаться по территориям Глубокской и Липецкой общин, сдавал представителям страны-агрессора данные об местных жителях, которые участвовали в АТО/ООС.

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Также депутант-колобарант без проблем предоставил доступ россиянам доступ в админздания сельсоветов Глубокской и Липецкой общин.

Кудиков даже появился в сюжете пропагандистского канала Anna News, где рассказывал, что вроде бы помогает возобновить газоснабжение.

Предусмотренное наказание за такие преступление - пожизненное лишение свободы.

Кудиков является воспитанником харьковского спортивного интерната и команды "Академика" из Москвы. На взрослом уровне играл за дубль харьковского "Металлиста", а в сезоне 2005/2006 сыграл один матч за первую команду в Кубке Украины. Также выступал за молдавскую "Нистру" и запорожский "Металлург".