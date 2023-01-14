Григорий Суркис ответил, будет ли Шовковский новым главным тренером ''Динамо''

Почетный президент "Динамо" Григорий Суркис прокомментировал назначение Александра Шовковского помощником Мирчи Луческу. Григорий Михайлович отметил, СаШо вернулся в родной клуб, который никогда не был закрыт для него.

Видео дня

Отвечая на вопрос о том, может ли легендарный голкипер в будущем возглавить "бело-синюю" команду, Суркис-старший был уклончив.

"Сложно сказать, что будет через два года, когда закончится контракт у Луческу. Мы не знаем, что будет завтра в стране, поэтому давайте не будем фантазировать", – цитирует Суркиса Fanday.

Шовковский в футболке "Динамо" с 1993 года провел 426 матча в чемпионате Украины, что является рекордным показателем. Является 14-кратным чемпионом национального первенства. 11 раз выигрывал Кубок Украины и 6 раз Суперкубок Украины.

В 2018 году вошел в тренерский штаб в сборной Украины, где сперва помогал Андрею Шевченко, а затем Александру Петракову.

"Динамо" свой ближайший матч в УПЛ проведет 4 марта. В 16-м туре подопечные Луческу сразятся с "Ингульцем".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!