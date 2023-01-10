Шовковский официально вернулся в ''Динамо'', разорвав контракт с УАФ

Легендарный голкипер "Динамо" Александр Шовковский через 6 лет после завершения карьеры вернется в киевский клуб, сообщает пресс-служба "бело-синих". 48-летний экс-футболист разорвал трудовые отношения с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

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В столичной команде Александр Владимирович будет работать помощником главного тренера. Он должен будет заменить Огнена Вукоевича, который возглавит "Осиек".

Шовковский в футболке "Динамо" с 1993 года провел 426 матча в чемпионате Украины, что является рекордным показателем. Является 14-кратным чемпионом национального первенства. 11 раз выигрывал Кубок Украины и 6 раз Суперкубок Украины.

В 2018 году вошел в тренерский штаб в сборной Украины, где сперва помогал Андрею Шевченко, а затем Александру Петракову.

"Динамо" свой ближайший матч в УПЛ проведет 4 марта. В 16-м туре подопечные Луческу сразятся с "Ингульцем".

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