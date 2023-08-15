Грандиозный скандал: капитан соперника Украины в отборе Евро-2024 отказался играть за сборную

Капитан сборной Северной Македонии Стефан Ристовски отказался выступать за национальную команду из-за конфликта с главным тренером. Защитник загребского "Динамо" объявил о том, что временно прекращает выступления, в частности, в отборочном турнире к Евро-2024, где балканцы играют в одной группе с Украиной.

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Об этом Ристовски написал на своей странице в социальной сети Instagram. 31-летний футболист отметил, что не согласен со стратегией развития сборной под руководством тренера Благоя Милевски, а сама национальная команда "идет не в ту сторону", что и вынудило его устроить демарш.

"Хочу сообщить всей македонской общественности и СМИ, что в интересах сборной хочу исключить себя из списка игроков сборной на ближайший период. Буду честен и краток. Футбол – это не просто бег по зеленому газону. Чтобы добиться успеха, у вас должен быть план, видение, сплоченность, условия и уважение. Я всегда всем сердцем играл и бился за Македонию. Вижу, что что-то в сборной идет не в ту сторону. Отношения между мной и тренером Милевски не самые лучшие. Желаю игрокам удачи и успехов в предстоящих матчах", – подчеркнул Ристовски.

Отметим, что македонцы обыграли Мальту (2:1), а затем драматично проиграли Украине (2:3) и потерпели фиаско в Лондоне в матче с Англией (0:7) зна старте квалификации к Евро-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сенсационно подал в отставку за месяц до матча с Украиной в отборе Евро-2024.

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