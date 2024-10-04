'Голы, которые мы не забили...' Шовковский назвал причину второго поражения 'Динамо' в Лиге Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский назвал слабую игру своей команды в атаке одной из главных причин поражения от немецкого "Хоффенхайма" во втором туре Лиги Европы. Наставник "бло-синих" также напомним, что Украина продолжает противостоять российской агрессии, а это сказывается на всех сферах жизни страны.

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Об этом Шовковский заявил на пресс-конференции после игры, информирует официальный сайт киевлян. Легендарный вратарь подчеркнул, что сейчас не может идти речи о каком-то существенном прогрессе в игре украинцев, ведь им в буквальном смысле приходится выживать.

"Причина поражения? Если коротко, то пропущенные мячи и голы, которые мы не забили. Нужно понимать, что в последнее время футбол, как и вся наша страна, выживает. Речь не идет о том, чтобы мы могли улучшаться или совершенствоваться. Мы должны, в первую очередь, выжить. Это касается многих вопросов. Мы не можем привлечь квалифицированных легионеров, нормально готовиться. Это объективные причины. В такой ситуации, чтобы становиться сильнее, нужно играть с соперниками, которые сильнее нас", – сказал Шовковский.

Отметим, что в игре с "Хоффенхаймом" украинская команда нанесла в створ ворот соперника один удар, который с 27 метров сделал полузащитник Владимир Бражко. Напомним, после двух сыгранных матчей "Динамо" занимает 35-е место в турнирной таблице Лиги Европы. При этом киевляне остаются одной из двух команд, которым еще не удавалось забить в ворота соперников.

OBOZ.UA сделал тактический обзор матча "Динамо" – "Хоффенхайм" и назвал главные причины поражения киевлян от 16-й команды чемпионата Германии.

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