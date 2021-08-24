Голкипер "Реала" повесил в Мадриде флаг Украины и поздравил с Днем Независимости. Фотофакт

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин трогательно поздравил соотечественников с главным праздником страны. 22-летний футболист вместе со своей женой Анастасией Томазовой повесили на воротах дома в Мадриде флаг Украины, выложив фотографию у себя в Instagarm.

В кадре Лунин обнимает свою супругу, на которой надета бело-голубая вышиванка.

" З Днем Незалежності, Україна", – подписал фото вратарь.

Этот же снимок продублировала своем Instagram и Настя, добавив геотег "Испания, Мадрид".

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Напомним, что Лунин перешел в испанский гранд летом 2018 года из "Зари". Первый сезон он провел в "Леганесе", а во втором был сначала отдан в аренду в "Вальядолид", а затем в "Реал Овьедо".

На протяжении третьего года в "Реале" украинец был "вторым номером" клуба, находясь за спиной бельгийца Тибо Куртуа.

Ему удалось провести только один матч за мадридцев в Кубке Испании против команды "Алкояно", которая представляла один из низших дивизионов. Тогда еще подопечные Зинедина Зидана потерпели сенсационное поражение в овертайме.

Отметим, что избранница Андрея, на которой он женился в марте этого года, вызвала настоящий фурор в Испании своей красотой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.