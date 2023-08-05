Голкипер, купленный за 55 млн евро, пропустил гол с центра поля в первом же матче. Видео

Камерунский вратарь английского клуба "Манчестер Юнайтед" Андре Онана пропустил позорный гол в товарищеском матче против французского "Ланса". 27-летнему футболисту, перешедшему 20 июля в Манчестер из итальянского "Интера" за 55 млн евро, забили с центра поля в его первом же поединке.

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В середине первого тайма англичане начали вальяжно перепасовываться в центральном круге, когда одну из таких небрежных передач перехватил Флориан Сотока. 32-летний нападающий, не обрабатывая мяч, одним ударом перебросил Онана, отправив круглый снаряд четко в ворота.

Как не пытался новичок "красных дьяволов" спасти команду от гола, в итоге он влетел вместе с мячом в сетку.

Для французов этот гол стал единственным забитым в игре, в то время как англичане еще трижды расписались в воротах соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, экскфутболист сборной Украины забил фантастический гол с центра поля в Польше. 32-летний воспитанник "Динамо" открыл счет в гостевой игре против "Сталь Мелец", что стало дебютным голом украинца в текущем чемпионате страны за 22 матчей.

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