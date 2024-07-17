Голкипер эквадорской 'Барселоны' умер после падения в душе

Голкипер эквадорской "Барселоны" Джастин Корнехо умер в возрасте 20 лет, сообщает AFP, со ссылкой на заявление команды. 14 июля Корнехо был найден без сознания в ванной.

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"Ни одно слово или предложение не избавит от боли, которую мы чувствуем в этот момент. Воспоминания, которые вы оставите всем нам, дадут нам силы оставить это позади", – написала "Барселона де Гуаякиль" в социальных сетях.

"Барселона" не объяснила причину смерти, но некоторые СМИ в стране сообщили, что Корнехо упал, когда мылся в душе, что привело к серьезной травме головы. Несчастный случай произошел в понедельник в его доме. Футболиста срочно доставили в реанимацию клиники Panamericana.

Сам эквадорский клуб сообщил во вторник утром, что вратарь был "госпитализирован" с понедельника и что его состояние "критическое". Однако спустя несколько часов он скончался. Причиной смерти стала аневризма аорты.

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