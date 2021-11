Голкипер бросил мяч в игре и попал в Книгу рекордов Гиннеса, войдя в историю футбола. Видео

Голкипер сборной Ирана и португальской "Боавишты" Алиреза Беираванд официально побил мировой рекорд Гиннеса по самому длинному броску мяча рукой, когда-либо зафиксированному в футбольном матче. Он швырнул кожаный снаряд на расстояние 61,26 м.

🌍 Alireza Beiranvand is now a @GWR world record holder!



Alireza’s 61-metre throw in a match vs. South Korea (October 11, 2016), was the longest recorded throw in a football match.



Congrats to Alireza for his Guinness World Records achievement! pic.twitter.com/zP8WijEjIK