Голкипер бросил мяч в игре и попал в Книгу рекордов Гиннеса, войдя в историю футбола. Видео

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
7,8 т.
Алиреза Беираванд

Голкипер сборной Ирана и португальской "Боавишты" Алиреза Беираванд официально побил мировой рекорд Гиннеса по самому длинному броску мяча рукой, когда-либо зафиксированному в футбольном матче. Он швырнул кожаный снаряд на расстояние 61,26 м.

Голкиперу Ирана удалось добиться этого еще в в октябре 2016 года, но потребовалось пять лет, чтобы это достижение было признано официально.

Алиреза Беираванд

В игре против Южной Кореи 29-летний игрок увидел прекрасную возможность контратаки и буквально взял дело в свои руки.

Видео дня

После его броска мяч пересек три четверти поля, попав в ноги нападающему Вахиду Амири. Тот вырвался один на один с голкипером, но гол не забил.

Карьера Беираванда достойна уважения и восхищения. 196-сантиметровый гигант пришел в профессиональный спорт лишь несколько лет назад. Для этого ему пришлось пойти против собственного отца, который хотел, чтобы он работал на обычной работе, а не играл в профессиональный футбол.

Алиреза Беираванд пришел в профессиональный спорт недавно

Алирез рос в семье кочевников и пас овец. Когда было очень скучно он развлекался игрой Дал Паран, где надо было как можно дальше бросить камень.

Алиреза Беираванд

"Я испытал множество трудностей, чтобы осуществить свои мечты, но я не собираюсь забывать их, потому что они сделали меня тем, кем я являюсь сейчас", - отметил иранец в одном из своих ранних интервью The Guardian.

Алиреза Беираванд гордится своим достижением

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 97-летний харьковский теннисист попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Книга рекордов Гиннеса