Голкипер бросил мяч в игре и попал в Книгу рекордов Гиннеса, войдя в историю футбола. Видео

Голкипер сборной Ирана и португальской "Боавишты" Алиреза Беираванд официально побил мировой рекорд Гиннеса по самому длинному броску мяча рукой, когда-либо зафиксированному в футбольном матче. Он швырнул кожаный снаряд на расстояние 61,26 м.

🌍 Alireza Beiranvand is now a @GWR world record holder!



Alireza’s 61-metre throw in a match vs. South Korea (October 11, 2016), was the longest recorded throw in a football match.



Congrats to Alireza for his Guinness World Records achievement! pic.twitter.com/zP8WijEjIK — Persian Soccer (@prznsoccer) November 25, 2021

Голкиперу Ирана удалось добиться этого еще в в октябре 2016 года, но потребовалось пять лет, чтобы это достижение было признано официально.

В игре против Южной Кореи 29-летний игрок увидел прекрасную возможность контратаки и буквально взял дело в свои руки.

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𝗔𝗟𝗜𝗥𝗘𝗭𝗔 𝗕𝗜𝗥𝗔𝗡𝗩𝗔𝗡𝗗 𝗡𝗢 𝗚𝗨𝗜𝗡𝗡𝗘𝗦𝗦 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗𝗦!🥇🌟



O guarda-redes entrou para o livro de recordes pelo lançamento de bola mais longo com a mão num jogo oficial ⚽



🔗 https://t.co/6xFtINmY5C#BoavistaFC #AlirezaBiranvand #GuinnessWorldRecords pic.twitter.com/64qyUCEN8W — Boavista FC (@boavistaoficial) November 25, 2021

После его броска мяч пересек три четверти поля, попав в ноги нападающему Вахиду Амири. Тот вырвался один на один с голкипером, но гол не забил.

Карьера Беираванда достойна уважения и восхищения. 196-сантиметровый гигант пришел в профессиональный спорт лишь несколько лет назад. Для этого ему пришлось пойти против собственного отца, который хотел, чтобы он работал на обычной работе, а не играл в профессиональный футбол.

Алирез рос в семье кочевников и пас овец. Когда было очень скучно он развлекался игрой Дал Паран, где надо было как можно дальше бросить камень.

"Я испытал множество трудностей, чтобы осуществить свои мечты, но я не собираюсь забывать их, потому что они сделали меня тем, кем я являюсь сейчас", - отметил иранец в одном из своих ранних интервью The Guardian.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 97-летний харьковский теннисист попал в Книгу рекордов Гиннеса.