Голкипер бросил мяч в игре и попал в Книгу рекордов Гиннеса, войдя в историю футбола. Видео
Голкипер сборной Ирана и португальской "Боавишты" Алиреза Беираванд официально побил мировой рекорд Гиннеса по самому длинному броску мяча рукой, когда-либо зафиксированному в футбольном матче. Он швырнул кожаный снаряд на расстояние 61,26 м.
🌍 Alireza Beiranvand is now a @GWR world record holder!— Persian Soccer (@prznsoccer) November 25, 2021
Alireza’s 61-metre throw in a match vs. South Korea (October 11, 2016), was the longest recorded throw in a football match.
Congrats to Alireza for his Guinness World Records achievement! pic.twitter.com/zP8WijEjIK
Голкиперу Ирана удалось добиться этого еще в в октябре 2016 года, но потребовалось пять лет, чтобы это достижение было признано официально.
В игре против Южной Кореи 29-летний игрок увидел прекрасную возможность контратаки и буквально взял дело в свои руки.
𝗔𝗟𝗜𝗥𝗘𝗭𝗔 𝗕𝗜𝗥𝗔𝗡𝗩𝗔𝗡𝗗 𝗡𝗢 𝗚𝗨𝗜𝗡𝗡𝗘𝗦𝗦 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗𝗦!🥇🌟— Boavista FC (@boavistaoficial) November 25, 2021
O guarda-redes entrou para o livro de recordes pelo lançamento de bola mais longo com a mão num jogo oficial ⚽
🔗 https://t.co/6xFtINmY5C#BoavistaFC #AlirezaBiranvand #GuinnessWorldRecords pic.twitter.com/64qyUCEN8W
После его броска мяч пересек три четверти поля, попав в ноги нападающему Вахиду Амири. Тот вырвался один на один с голкипером, но гол не забил.
Карьера Беираванда достойна уважения и восхищения. 196-сантиметровый гигант пришел в профессиональный спорт лишь несколько лет назад. Для этого ему пришлось пойти против собственного отца, который хотел, чтобы он работал на обычной работе, а не играл в профессиональный футбол.
Алирез рос в семье кочевников и пас овец. Когда было очень скучно он развлекался игрой Дал Паран, где надо было как можно дальше бросить камень.
"Я испытал множество трудностей, чтобы осуществить свои мечты, но я не собираюсь забывать их, потому что они сделали меня тем, кем я являюсь сейчас", - отметил иранец в одном из своих ранних интервью The Guardian.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 97-летний харьковский теннисист попал в Книгу рекордов Гиннеса.