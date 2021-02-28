В России спортсмены со зрителями устроили массовую драку на турнире по дзюдо. Видео

Турнир по дзюдо среди юниоров Северо-Кавказского федерального округа в Дагестане был прерван из-за массовой драки между спортсменами и зрителями.

После напряженного поединка между осетинским и дагестанским дзюдоистом, который завершился победой последнего, его фанаты на трибунах начали бурно праздновать успех. Сидевший рядом осетинский болельщик не сдержался и сделал дагестанцу замечание.

После этого возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Спустя несколько мгновений к конфликту присоединились и спортсмены.

Дисциплинарная комиссия Федерации дзюдо Дагестана начала проверку по факту драки. Спортсменам, участвовавшим в ней, грозит дисквалификация. Также свою проверку проводит и МВД региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января дагестанский боец смешанных единоборств (ММА) Шамиль Мусаев (13-0), выступающий в полусреднем весе, стал зачинщиком массовой драки на турнире KSW 58, который прошел в Лодзе.

Ранее два российских бойца смешанных единоборств (ММА) погибли в результате массовой драки под Махачколой.