Главный тренер "Реала" перед матчем с "Шахтером" заговорил про Лобановского. Видео

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти накануне поединка с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов с восхищением вспомнил про легендарного Валерия Лобановского. Автор Youtube-канала "Бомбардир" Роман Бебех поинтересовался у наставника "сливочных", как ему украинская тренерская школа.

Бебех напомнил, что в группе D, где выступает "Шахтер", три итальянских тренера и один украинский, и спросил: "Как вам украинская тренерская школа?"

"Я всегда хорошо говорил про Лобановского, потому что Лобановский – маэстро футбола. Он сделал для футбола великие вещи. Много из того, что мы сейчас делаем в тренировочном процессе, происходит благодаря его работе. Именно он начал поднимать интенсивность игры", – заявил 62-летний итальянский специалист.

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​Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 3-го тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Реалом" состоится на киевском НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00. Уже появился список телеканалов, которые покажут игру.

Отметим, что накануне молодежный состав "горняков" в Лиге УЕФА победил сверстников из "Реала".

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