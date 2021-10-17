Где смотреть "Шахтер" – "Реал": расписание трансляций Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 19 октября, проведет свой третий поединок в Лиги чемпионов. Соперником Роберто Де Дзерби станет мадридский "Реал".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Реал. Начало игры в 22:00.

Те болельщики, у которых не получится лично приехать в Киев на НСК "Олимпийский", смогут поддержать любимую команду у экранов телевизоров или смартфонов.

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Прямая трансляция запланирована на канале "Megogo. Футбол 1", который входит в медиасервис Megogo (подписка "Максимальная") и также доступен на Воля-ТВ (подписка Pro Sport). Комментировать встречу будут Вадим Скичко та Роберто Моралес.

Также показывать встречу будет российский "Матч! Футбол 1".

До этого "Шахтер" и "Реал Мадрид" встречались четыре раза и во всех случаях именно на групповом этапе Лиги чемпионов. На счету команд по две победы, причем в трех из четырех матчей каждая команда забивала не менее двух голов. В свою очередь, соперники ни разу не играли вничью.

Свой крайний поединок команды провели 1 декабря 2020 года. Тогда "горняки" в 5-м туре группового этапа ЛЧ победили мадридцев со счетом 2:0.