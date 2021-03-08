Глава комитета арбитров объяснил отмену гола "Олимпика" в ворота "Шахтера" в матче УПЛ

Глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) Лучано Лучи заявил, что считает, что ассистент главного судьи матча "Олимпик" – "Шахтер" в 17-м туре УПЛ принял правильное решение, отменив гол первой команды после просмотра VAR (видеоассистент арбитра).

По мнению итальянца, футболист номинальных хозяев Игорь Снурницын мешал голкиперу "горняков" Анатолию Трубину сыграть в мяч, поэтому офсайд в этом эпизоде был зафиксирован правильно. Лучано также раскритиковал "псевдоэкспертов", которые, по его словам, создают искусственные скандалы.

"Снурницын мешал Трубину, поэтому и находился в активной позиции. Офсайд был зафиксирован правильно. Судья на VAR сделал свою работу, подсказав главному судье, что делать в эпизоде. Отмена этого гола после VAR – корректное решение. Популярное мнение о том, что Трубин нарушал правила на Снурницыне, поэтому нужно было ставить пенальти? Популярные мысли – это не правила игры. В Украине много псевдоэкспертов, которым платят деньги, а они раздувают искусственные скандалы на ровном месте. Пришло время прекратить эти глупые вопросы", – процитировали слова Лучи в эфире программы "Профутбол Digital".

Напомним, что в конце первого тайма при счете 1:0 в пользу "Шахтера" гол их соперников был отменен якобы из-за офсайда. Поединок так и закончился минимальной победой "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Олимпика" Владислав Гельзин ворвался в прямой эфир после окончания скандального матча и обматерил судей и экспертов телеканалов "Футбол 1/2/3".