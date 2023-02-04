Блог | Александр Липенко: Гибель Эмилиано Сала: что произошло в небе над Ла-Маншем

OBOZREVATEL вновь о футболе. Сегодня – о печальной истории, возможно, кто-то не слышал о ней.

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Аргентинский нападающий Эмилиано Сала трагически погиб, перелетая из Франции в Англию. В середине января 2019 года клуб АПЛ "Кардифф Сити" сообщил о том, что его ряды пополнит игрок французского "Нанта" Сала. Сумму трансфера валлийцы не обнародовали, но британские СМИ сообщили, что ноги Эмилиано оценили где-то в 20,5 миллионов евро.

Летом 2015 года Сала был приобретен "Нантом" у "Бордо" за миллион евро. Два года особо не блистал, а вот в последний сезон обратил на себя внимание, в 19 матчах французской Лиги 1 забив 12 мячей и сделав 2 голевые передачи.

Получив приглашение, Эмилиано вылетел в Кардифф, прошел медосмотр, и 18 января поставил свою подпись под контрактом. В "Кардифф Сити", для которого чемпионат складывался неудачно, очень рассчитывали на забивного новичка.

Аргентинец вернулся в "Нант" попрощаться с партнерами по команде и собрать вещи. 22 января он уже в форме английского клуба должен был провести первую тренировку. Вечером 21 января, в 19:15, аргентинец вылетел в столицу Уэльса на маленьком самолете, на борту которого он был единственным пассажиром. А в 20:23, едва покинув берег Нормандии, борт запросил аварийную посадку на острове Джерси. И буквально тут же исчез с радаров.

Связь была потеряна, когда самолет находился в 24 километрах от ближайшего острова, а при высоте в 700 метров они могли пролететь ещё максимум 3-4 километра, поэтому вряд ли смогли приземлиться на острове. Если бы они приземлились в зоне досягаемости, их бы уже обнаружили. Начавшиеся вскоре поиски поиски пропавшего самолета пришлось прервать ночью из-за резкого ухудшения погодных условий.

Спасательная операция возобновилась на следующий день утром, продолжалась до заката, а затем и длилась еще один день. Глава поисковой группы рассказал об итогах этой работы: "Поисковый самолет обнаружил различные обломки, после чего в этот район были направлены спасательная шлюпка и находящаяся поблизости рыбацкая лодка.

Они нашли подушку, ярко-оранжевый предмет рядом с тускло окрашенной коробкой и множество белых предметов в воде, плавающих рядом с куском белого металла, который был немного согнут. Если самолет действительно оказался в воде, то шансов выжить у пассажиров нет. Температура воды в Ла-Манше была 10-11 градусов – человек без защиты сможет продержаться в таких условиях недолго".

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Футболисты и тренеры уходят в мир иной по-разному. Кто-то в результате тяжелого заболевания, некоторые погибают в автокатастрофах, как бывший игрок "Днепра" Николай Кудрицкий, бывший футболист "Ильичевца" Степан Малокуцко или наши легендарные тренеры Евгений Кучеревский и Анатолий Заяев. Дома, в спокойной обстановке, остановилось сердце у Виктора Колотова, Виктора Прокопенко, Евгения Рудакова.

Андрей Гусин погиб, не справившись на повороте со скоростью своего мотоцикла. Валентин Белькевич сидел у телевизора – и его жизнь остановил оторвавшийся тромб. Андрей Баль готовился вместе со своими друзьями-ветеранами к тренировке на поле стадиона Банникова в Киеве. Сделал несколько ударов по мячу – и ноги подкосились. Обширный инфаркт. Вечная память, Царство небесное…

Но, к сожалению, некоторые футболисты бросали вызов жизни, не беспокоясь о своем здоровье, думая, что оно дано им навсегда. И наступала жестокая расплата. Не хочется говорить о грустном, но что поделаешь. Это жизнь.

Нападающий московского "Динамо" и сборной СССР Игорь Численко любил расслабиться за столом. Частенько после выпивки он просто летал по полю и забивал. Но его проделки в конце концов надоели руководству "Динамо", и он был отчислен из команды.

После ухода из клуба Численко пытался заняться тренерством и возглавил клуб второй союзной лиги – "Динамо" (Целиноград). Но там из-за его отношения к делу долго терпеть не стали. Затем работал инструктором физкультуры в одном из динамовских райсоветов. И там не заладилось. Пришлось переквалифицироваться в слесари и строители одного из промышленных предприятий Москвы, в тресте зеленых насаждений… Но здоровье было уже не то. Умер Численко в 55 лет.

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Талантливый Василий Калинов в 24 года был отчислен из "Спартака" за загулы. Поиграл еще лет пять в низших лигах, потерял семью, не нашел работу. Пропал без вести – где могила, неизвестно.

Александра Прокопенко отчислили из минского "Динамо" за систематические нарушения режима. В 35 лет умер в ресторане от сердечного приступа. Печальная участь постигла и двух его братьев, тоже футболистов.

Вратарь "Локомотива" Золтан Милес после пятидневного загула, проспавшись, отстоял "на ноль" в Ленинграде в матче с "Зенитом". Однако он продолжал еще некоторое время пить и играть. Умер в 53 года.

Печальный список можно продолжать… Можно в него включить и фамилии нескольких украинских футболистов. Но не хочется этого делать. Уверен, что этого делать и не нужно. Надеюсь, что вы меня поймете.