Где смотреть Украина – Румыния: расписание трансляций чемпионата Европы по футболу U-21

Молодежная сборная Украины по футболу в субботу, 24 июня, проведет свой второй поединок на чемпионате Европы 2023 года, который в эти дни проходит в Грузии и Румынии. Подопечные Руслана Ротаня в группу В сыграют против команды-хозяйки – Румынии.

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Поединок на стадионе "Стяуа" в Бухаресте начнется в 19:00 по киевскому времени.. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Румыния.

Те болельщики, которые не смогут вживую поболеть за своих кумиров, смогут это сделать у экранов телевизоров или смартфонов. Игра Евро-2023 в прямом эфире будет транслироваться на региональных каналах "Суспильного", которые доступны на видеосервисе Megogo, платформе Volia TV, а также в приложении "Дия".

Напомним, что в стартовом матче Украина со счетом 2:0 победила сборную Хорватии. Первый гол забил Алексей Кащук, сделав это бильярдным ударом, предварительно обыграв четверых защитников.

Кроме "желто-синий" в квартете B выступает также Испания. "Фурия роха" в 1-м туре с таким же счетом 2:0 одолела румынов.

Согласно регламенту в четвертьфинал выходят по две лучшие команды из группы. Призеры турнира (кроме Англии и Франции) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Напомним, что молодежная сборная Украины дебютировала на чемпионате Европы по футболу в 2006 году. Тогда наши соотечественники дошли до финала, где проиграли Нидерландам.

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