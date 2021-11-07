Где смотреть Украина – Болгария: расписание трансляций футбольного матча сборных

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
4 минуты
4,0 т.
Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу в четверг, 11 ноября, проведет товарищеский матч с командой Болгарии. Встреча состоится в Одессе на стадионе "Черноморец".

OBOZREVATEL будет вести онлайн трансляцию игры Украина – Болгария. Начало в 19:30.

Украина сыграет с Болгарией

На трибуны смогут попасть лишь те фанаты, которые на входе покажут сертификат о полной вакцинации или результат негативного теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала матча. Билеты стоят от 200 до 800 гривен.

Видео дня
Сборная Украины по футболу

Те болельщики, у которых не будет возможности поехать в Одессу, смогут поболеть за наших футболистов перед экранами телевизоров или смартфонов. Прямую трансляцию организует общенациональный телеканал "Украина".

Также показ матча запланирован на профильном канале "Футбол 1". Тут перед игрой и после нее будет работать студия с участием экспертов.

Сборная Украины Петраков

До этого на уровне футбольных сборных Украина и Болгария встречались 5 раз. Трижды побеждали украинцы. Еще две игры завершились вничью.

Александр Петраков на пресс-конференции

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября подопечные Александра Петракова проведут свой заключительный поединок в отборе на чемпионат мира-2022.

Александр Зинченко

В "Билино Поле" – футбольном стадионе в городе Зеница – Украина встретится с Боснией и Герцеговиной.

Стадион Билино Поле

На сборы Александр Петраков вызвал 25 игроков.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла").

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тымчик (все – "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко ("Шахтар"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Форварды: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбык (СК "Днепр"), Даниил Сикан ("Шахтер"), Денис Гармаш ("Динамо").

Запасной список сборной Украины.

Перед этим матчем наша сборная в турнирной таблице группы D занимает второе место.

 

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 8-го тура отбора на чемпионат Европы-2020 между Украиной и Боснией и Герцеговиной завершился со счетом 1:1.

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