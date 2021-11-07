Где смотреть Украина – Болгария: расписание трансляций футбольного матча сборных

Сборная Украины по футболу в четверг, 11 ноября, проведет товарищеский матч с командой Болгарии. Встреча состоится в Одессе на стадионе "Черноморец".

OBOZREVATEL будет вести онлайн трансляцию игры Украина – Болгария. Начало в 19:30.

На трибуны смогут попасть лишь те фанаты, которые на входе покажут сертификат о полной вакцинации или результат негативного теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала матча. Билеты стоят от 200 до 800 гривен.

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Те болельщики, у которых не будет возможности поехать в Одессу, смогут поболеть за наших футболистов перед экранами телевизоров или смартфонов. Прямую трансляцию организует общенациональный телеканал "Украина".

Также показ матча запланирован на профильном канале "Футбол 1". Тут перед игрой и после нее будет работать студия с участием экспертов.

До этого на уровне футбольных сборных Украина и Болгария встречались 5 раз. Трижды побеждали украинцы. Еще две игры завершились вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября подопечные Александра Петракова проведут свой заключительный поединок в отборе на чемпионат мира-2022.

В "Билино Поле" – футбольном стадионе в городе Зеница – Украина встретится с Боснией и Герцеговиной.

На сборы Александр Петраков вызвал 25 игроков.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла").

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тымчик (все – "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко ("Шахтар"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Форварды: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбык (СК "Днепр"), Даниил Сикан ("Шахтер"), Денис Гармаш ("Динамо").

Перед этим матчем наша сборная в турнирной таблице группы D занимает второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 8-го тура отбора на чемпионат Европы-2020 между Украиной и Боснией и Герцеговиной завершился со счетом 1:1.