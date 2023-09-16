Где смотреть 'Шахтер' – 'Порту'. Расписание трансляций Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 19 сентября, проведет свой первый матч Лиги чемпионов сезона 2023/24. На стадионе ""Фолькспаркштадион" в немецком городе Гамбурге," подопечные Патрика ван Леувена сразятся с португальским "Порто".

OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию матча "Шахтер" – "Порту". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до начала игры начнет работать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

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В своей истории "Шахтер" и "Порту" между собой встречались 6 раз. При этом украинцы ни разу не праздновали победу, а три встречи завершились вничью.

Последний раз команды пересекались в ЛЧ-2014. Поединок 2-го тура во Львове завершился со счетом 2:2, а 6-го тура – 1:1.

Напомним, что чемпион Украины донецкий "Шахтер" в ЛЧ 23/24 сыграет в группе H с "Барселоной", "Порто" и " "Антверпеном" .

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