"Шахтер" – "Динамо": онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в среду, 22 сентября, сразятся за Суперкубок Украины по футболу. Розыгрыш почетного трофея станет 18-м в истории. Девять раз им владел столичный клуб (в том числе, победив в минувшем году), а "горняки" выигрывали его на один раз меньше.

Поединок пройдет на главной арене страны – НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало встречи – в 21:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – ДИНАМО

Увидеть классическое противостояние отечественного футбола можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Футбол 1". Здесь зрителям предложат традиционную аналитическую студию с участием журналистов и экспертов.

Видео дня

Кроме того, болельщики из США, Канады и Польши смогут наблюдать за игрой на официальном сайте Украинской футбольной Премьер-лиги.

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – ДИНАМО

Аналитики не смогли определить фаворита игра. Ставки на победу каждой из команд в основное время принимаются с коэффициентом 2,65. Показатели на ничью достигают уровня 3,25.

При этом эксперты предполагают, что в матче будет забито не менее трех мячей. На соответствующее событие предлагает котировка 1,79.

СУДЬИ НА МАТЧ ШАХТЕР – ДИНАМО

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавляет полтавчанин Андрей Коваленко.

Помогать ему будут лайнсмены Семен Шлончак (Черкассы) и Андрей Скрипка (Кропивницкий). Роль четвертого рефери исполнит Игорь Пасхал из Херсона.

Также на матче будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить киевлянин Евгений Арановский.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Роберто Де Дзерби, главный тренер "Шахтера":

– Я вижу совсем другого Луческу. Сейчас он любит играть длинными передачами, верхом, особенно бороться за второй мяч. Но я ценю Луческу, потому что после стольких лет у него все так же есть страсть к футболу. Надо ценить то, что он до сих пор работает на высоком уровне. Луческу – умный человек, хитрый человек.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Пятов – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Майкон – Тете, Педриньо, Соломон – Траоре

"Динамо": Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Андриевский, Буяльский – Цыганков, Де Пена – Шкурин

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Все матчи за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером":

2004. Одесса. "Динамо" – "Шахтер" – 1:1, пен. 6:5

2005. Одесса. "Шахтер" – "Динамо" – 1:1, пен. 4:3

2006. Одесса. "Динамо" – "Шахтер" – 2:0

2007. Одесса. "Динамо" – "Шахтер" – 2:2, пен. 4:2

2008. Полтава. "Шахтер" – "Динамо" – 1:1, пен. 5:3

2011. Полтава. "Динамо" – "Шахтер" - 3:1

2014. Львов. "Шахтер" – "Динамо" – 2:0

2015. Одесса. "Шахтер" – "Динамо" – 2:0

2016. Одесса. "Динамо" – "Шахтер" – 1:1, пен. 4:3

2017. Одесса. "Шахтер" – "Динамо" – 2:0

2018. Одесса. "Динамо" – "Шахтер" – 1:0

2019. Одесса. "Динамо" – "Шахтер" – 2:1

2020. Киев. "Динамо" – "Шахтер" – 3:1

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча за Супербукок Украины-2021 киевское "Динамо" на последней секунде благодаря голу с пенальти обыграло "Александрию".