Где смотреть ''Реал'' – ''Барселона'': расписание трансляций Суперкубка Испании

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" в воскресенье, 15 января, разыграют Суперкубок Испании. Первый трофей сезона в Испании будет разыгран в Эль-класико после того, как европейские гранды лишь в сериях пенальти переиграли "Валенсию" и "Бетис" соответственно.

Видео дня

Встречу примет Международный стадион имени короля Фахда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут следить за поединков в прямом эфире. Трансляцию из Эр-Рияда проведет видеоплатформа Setanta Sports.

Отметим, что это будет уже вторая встреча заклятых соперников в нынешнем сезоне. В октябре они встретились в чемпионате Испании. Тогда "Реал" одержал победу на своем поле – 3:1. В составе хозяев отличились Карим Бензема, Федерико Вальверде и Родриго, а за "Барселону" отличился Ферран Торрес. В том матче вратарь "сливочных" Андрей Лунин стал первым в истории украинцем, который сыграл в Эль-класико.

"Реал" является действующим обладателем испанского "Суперкубка", а каталонцы не выигрывали трофей с 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена голкипера мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунина спровоцировала небольшой скандал в Испании, выложив в Instagram мем с Лионелем Месси и его супругой после победы в финале чемпионата мира по футболу-2022.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!