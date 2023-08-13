Где смотреть ответный матч 'Динамо' – 'Арис'. Расписание трансляций квалификации Лиги конференций

Киевское "Динамо" в четверг, 17 августа, проведет свой ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА. В Румынии подопечные Луческу сыграют против греческого "Ариса".

Видео дня

Встреча на стадионе "Джулешти" в Бухаресте начнется в 20:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Арис".

Все болельщики и болельщицы смогут поддержать любимую команду благодаря трансляции на телеканале "2+2", который доступен в эфире T2, а также в медиасервисе Megogo. Кроме того, показ запланирован на Youtube-канале ФК "Динамо".

Также игру между 5-й командой Греции и вице-чемпионами Украины можно будет посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Напомним, что в случае прохода "Ариса", "Динамо" в плей-офф сразится с победителем противостояния "Бешикташ" / "Нефтчи". Матчи этого раунда пройдут 24 и 31 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч в Салониках завершился победой хозяев. Единственный гол был забит после скандального пенальти, который австралийский рефери поставил за игру лицом Сироты в чужой штрафной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!