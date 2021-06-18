Где смотреть онлайн Португалия – Германия: расписание трансляций Евро-2020

Сборные Португалии и Германии сыграют друг с другом в центральном матче второго тура группы F на Евро-2020. Действующие чемпионы Европы и четырехкратные победители Мундиалей встретятся в субботу, 19 июня.

Поединок примет домашний стадион мюнхенской "Баварии" – "Арена Мюнхен". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Португалия – Германия. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Увидеть интереснейшее противостояние можно будет в эфире общенационального канала "Украина". Также возможность следить за игрой предоставят специализированные "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, трансляцию из Мюнхена организовывают российский федеральный Первый канал и белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Напомним, в стартовых матчах чемпионата команды выступили диаметрально противоположно. Сборная Германии проиграла чемпионам мира французов, причем единственный мяч "бундестим" забил в собственные ворота.

Португалии пришлось непросто в игре с венграми, но в итоге они разгромили соперника, забив три гола за восемь минут. Лидер команды Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы.

Соперники множество раз встречались на поле. В последний раз это произошло на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. Тогда немцы уничтожили европейских бразильцев 4:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Европейских футбольный союз (УЕФА) рассматривает возможность переноса финала Евро-2020, который запланирован на 11 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.