Португалия – Германия: смотреть онлайн-трансляцию матча Евро-2020

В субботу, 19 июня, сборная Германии сыграет против Португалии во втором туре Евро-2020. В группе F немцы стартовали с поражения от французов, поэтому для них крайне важно будет одолеть соперника, в активе которого уже есть 3 очка.

Поединок примет "Альянц Арена" в Мюнхене. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ПОРТУГАЛИЯ – ГЕРМАНИЯ

Евро-2020. Группа F

2-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Арбитр VAR: Стюарт Эттуэлл (Англия)

Португалия – Германия 0:0

Ориентировочные составы:

Португалия: Руй Патрисиу; Нелсон Семеду, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру; Данилу, Вилльям Карвалью; Диогу Жота, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва; Роналду

Видео дня

Германия: Нойер; Гинтер, Хуммельс, Рюдигер; Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс; Хаверц, Мюллер, Гнабри

3 ЧАСА ДО МАТЧА. Приветствуем всех неравнодушных к самой зрелищной игре на планете! Суббота подготовила нам крайне интересный матч между Португалией и Германией.

Немцам сегодня нужна только победа, ведь стартовый поединок на Евро-2020 они по делу проиграли французам. Португальцы же в лучшем положении пока что, и все благодаря победе над венграми, которые посыпались лишь на последних минутах.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ПОРТУГАЛИЯ – ГЕРМАНИЯ

Встречу покажут телеканалы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Российские зрители смогут посмотреть игру по федеральному Первому каналу. Трансляция также будет доступна на вещателях "Беларусь" и "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ПОРТУГАЛИЯ – ГЕРМАНИЯ

Букмекеры отдают предпочтение сборной Германии, на их победу дают коэффициент 2.30. На победу португальцев принимают ставки с показателем 3.35. Вероятность ничьей оценивается в 3.45.

СУДЬИ МАТЧА ПОРТУГАЛИЯ – ГЕРМАНИЯ

Поединок рассудят англичане во главе с Энтони Тейлором. На линиях ему будут помагать Гэри Бесуик и Адам Нанн, а за видеоповторами будет следить Стюарт Эттуэлл. Четвертым арбитром назначили Срджана Йовановича из Сербии.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ ПОРТУГАЛИЯ – ГЕРМАНИЯ

Фернанду Сантуш, главный тренер сборная Португалии:

"Португалию уважают, даже такие серьезные сборные, как Германия. Уважают наш футбол и наших звезд. В то же время они думают, что могут нас обыграть, но никто в мире сейчас не скажет, что Португалия останется за бортом этого турнира. Германия – фантастическая команда, у них потрясающие игроки, они доминируют в матчах и много владеют мячом. Но Германию я не боюсь. Мы уважаем их игроков, но если настроимся на победу, то непременно добьемся ее".

Йоахим Лев, главный тренер сборной Германии:

"У Португалии в атаке есть не только Криштиану Роналду, но четыре-пять футболистов с выдающимися качествами. Каждый из них способен в одиночку решить судьбу игры. Это гибкая, технически сильная команда. Остановить ее очень сложно, так как сложно отобрать у нее мяч".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Португальцы с немцами провели за всю историю 18 матчей, 8 из которых носили статус товарищеских. При этом сборной Германии удавалось победить целых 10 раз! Португальцам же победа досталась всего в 3 встречах. Соотношение голов – 29:16 в пользу немцев.

Также в субботу сыграют Испания и Польша. Трансляцию этого матча тоже проведет OBOZREVATEL. Поединок обещает быть захватывающим, ведь обе команды должны решать свои турнирные задачи после потери очков в стартовом туре.