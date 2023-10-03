Где смотреть 'Наполи' – 'Реал': расписание трансляций матч Лиги чемпионов

Итальянский "Наполи" и испанский "Реал" сойдутся в центральном матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Лидеры группы С попробуют определить главного претендента на итоговую победу в квартете и выход в плей-офф с первого месте.

Встречу примет стадион "Диего Армандо Марадона" в Неаполе. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до начала игры начнет работать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов, которая продолжится после окончания поединка.

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Команды четырежды встречались в самом престижном европейском клубном футбольном турнире. Три победы одержал мадридский гранд, а еще одна встреча завершилась вничью. В последний раз "Реал" дважды обыграл итальянцев в 1/8 финала Лиги чемпионов 2016/17 (6:2 по сумме двух матчей).

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