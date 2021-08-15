Где смотреть "Монако" - "Шахтер": расписание трансляций плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 17 августа, проведет свой первый поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Монако" из одноименного княжества. Поединок третьей команды чемпионата Франции и вице-чемпионов Украины начнется в 22:00 по киевскому времени.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Монако" – "Шахтер".

В прямом эфире поединок будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в состав интернет-платформы MEGOGO. Тут показ матча будет предварять студия с участием экспертов, которые досконально проанализируют все сильные и слабые стороны команд. Начало в 21:00. Также включение студии запланировано и после игры – 23:50.

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Кроме того встреча запланирована в эфирной сетке российского канала "Матч ТВ". В записи встреча будет показана 18 августа в 00:30 на канале "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущей игре подопечные Де Дзерби по сумме двух матчей с одинаковым счетом 2:1 одолели бельгийский "Генк".

Накануне матча с "Монако" УЕФА назначил судейскую бригаду. Главным арбитром встречи с "Шахтером" будет рефери, устроивший беспредел на Евро-2020.