Где смотреть "Милан" – "Ювентус": расписание трансляций чемпионата Италии

"Милан" примет на "Сан Сиро" "Ювентус" в центральном матче 16-го тура итальянской Серии А, который состоится в среду, 6 января.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 21:45 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". В России игру покажут по "Матч ТВ".

Туринский клуб, который выигрывал первенство страны на протяжении девяти последних лет, сейчас занимает пятое место, а "Милан", который является последним чемпионом до начала гегемонии "Ювентуса", идет первым в таблице.

Гости являются фаворитами противостояния. На победу команды Криштиану Роналду можно поставить за коэффициент 2,10, на ничью – за 3,50, а успех "красно-черных" оценивается котировкой 3,40.

Котировки на матч "Милан" - "Ювентус" Bet365

Последний матч между командами на "Сан Сиро" состоялся в июле 2020 года. Тогда "Милан" одержал домашнюю победу со счетом 4:2.

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